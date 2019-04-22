Принц Гарри и Меган Маркл могут временно переехать в Африку. Почему

22 апреля, 2019, 16:15

Принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения их первого ребенка

Об этом сообщает Cosmopolitan.

Букингемский дворец может на два-три года отправить их за границу, где они будут заниматься благотворительностью и «продвигать» Великобританию.

Конкретный статус международной позиции супруги еще не определен, но, как отмечает издание, вероятная роль будет заключаться в том, чтобы использовать "звездный" статус Меган и Гарри для привлечения внимания к определенным проблемам на континенте.

"Обсуждения находятся на ранней стадии. Но план состоит в том, чтобы найти новый способ использовать их возможности "мягкой силы", скорее всего, в Африке", - рассказал источник из дворца.

Во дворце хотят найти специальную роль для Гарри, поскольку его старший брат Уильям начинает готовиться к тому, чтобы стать королем. "Кроме того, отъезд супругов избавит их от конфликтов в королевской семье: по неподтвержденным слухам, у Гарри и Маркл испортились отношения с Уильямом и его женой Кейт Миддлтон", - пишет издание.

Решение о том, где будут жить Гарри и Меган Маркл, может быть принято не ранее 2020 года. Среди вариантов - Лесото, Ботсвана, Малави и ЮАР. Букингемский дворец обсудит с правительством финансирование пребывания и безопасности пары за рубежом.