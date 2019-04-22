Пророссийский Додон ждет встречи с Зеленским
Об этом сообщает NewsMaker.
"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей", - заявил Додон.
"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что скоро у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить порядок дня двусторонних отношений", - подчеркнул он.
В прошлом году Додон уже заявлял о намерениях установить контакты с официальным Киевом. Тогда Петр Порошенко выдвинул четкое условие проведения встречи: известный своими пророссийскими взглядами Додон должен был признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма. Однако Игорь Додон этого так и не сделал. В ответ на вопрос о том, готов ли он наконец признать российскую агрессию как в Приднестровье, так и в Украине, молдавский политик избежал конкретики, заявив, что "бросать камни - это дело прошлого".
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