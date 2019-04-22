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Продуктов с "отрицательной калорийностью" не существует, - ученые

Некоторым продуктам, например сельдерею, огурцам и брокколи приписывают так называемую "отрицательную калорийность» - якобы для их переваривания организм тратит больше энергии, чем с ними получает. Ученые из Университета Алабамы считают, что это - очередной миф

Об этом пишет Science Alert.

Эксперимент провели на ящерицах семейства агамовых, которые имеют схожий с млекопитающими пищеварительный процесс. Их в лабораторных условиях кормили кубиками сельдерея.

Оказалось, что после переваривания и выведения пищи из организма ящерицы хранили до четверти всех полученных калорий. В среднем прирост энергии составил 24% от общей калорийности продукта.

Полученные результаты ученые перевели в значения, равные человеческому организму - получилось 64% чистого прироста энергии.

"Наше исследование ставит под сомнение не только отрицательную калорийность сельдерея, но и сам факт существования таких продуктов. Однако, овощи из этого списка полезны при похудении. Конечно, если вы не закусываете ними Биг Мак", ​​- говорит один из авторов исследования Стивен Секор.

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