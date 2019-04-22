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Президент сельского клуба пообещал 10 млн гривен за победу над "Шахтером"


фото: http://zarya-lugansk.com
Президент "Ингула" из первой лиги Александр Поворознюк назвал сумму премиальных за победу в Кубке Украины

Об этом руководитель клуба сказал в комментарии для "Профутбол".

Александр Поворознюк пообещал солидное вознаграждение за успех в матче с "горняками".

"Победой в полуфинале мы вписали свои имена в историю" Ингула ". За победу дал миллион гривен премиальных. Если лопнет" Шахтер ", то дам и десять", - сказал Поворознюк.

Финал Кубка Украины "Ингулец" - "Шахтер" состоится 15 мая в Запорожье.

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