Президент сельского клуба пообещал 10 млн гривен за победу над "Шахтером"

22 апреля, 2019, 10:03

Президент "Ингула" из первой лиги Александр Поворознюк назвал сумму премиальных за победу в Кубке Украины

Об этом руководитель клуба сказал в комментарии для "Профутбол".

Александр Поворознюк пообещал солидное вознаграждение за успех в матче с "горняками".

"Победой в полуфинале мы вписали свои имена в историю" Ингула ". За победу дал миллион гривен премиальных. Если лопнет" Шахтер ", то дам и десять", - сказал Поворознюк.

Финал Кубка Украины "Ингулец" - "Шахтер" состоится 15 мая в Запорожье.