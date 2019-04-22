Президент сельского клуба пообещал 10 млн гривен за победу над "Шахтером"
22 апреля, 2019, 10:03
Президент "Ингула" из первой лиги Александр Поворознюк назвал сумму премиальных за победу в Кубке Украины
Об этом руководитель клуба сказал в комментарии для "Профутбол".
Александр Поворознюк пообещал солидное вознаграждение за успех в матче с "горняками".
"Победой в полуфинале мы вписали свои имена в историю" Ингула ". За победу дал миллион гривен премиальных. Если лопнет" Шахтер ", то дам и десять", - сказал Поворознюк.
Финал Кубка Украины "Ингулец" - "Шахтер" состоится 15 мая в Запорожье.
- Напомним, 17 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно одолел "Зарю" и вышел в финал.
- 7 апреля во четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно победил львовские "Карпаты".
- В четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
- В четвертьфинале Кубка Украины луганская "Заря" победила в гостях "Львов" .
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