Президент Азербайджана Алиев поздравил Зеленского
22 апреля, 2019, 17:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Азербайджан и Украина связывают дружеские связи, имеющие богатые традиции. Уверен, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших народов", - говорится в тексте поздравления Алиева.
Отметим, ЦИК посчитала уже более 99% протоколов.
По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18357247 избирателей. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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