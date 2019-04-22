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Президент Азербайджана Алиев поздравил Зеленского


фото: REUTERS
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Азербайджан и Украина связывают дружеские связи, имеющие богатые традиции. Уверен, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших народов", - говорится в тексте поздравления Алиева.

Отметим, ЦИК посчитала уже более 99% протоколов.

По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18357247 избирателей. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.

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