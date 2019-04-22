Порошенко проиграл из-за дебатов и явки избирателей Зеленского, - штаб президента
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в штабе Порошенко.
После первого тура выборов, несмотря на существенный разрыв между Порошенко и Зеленским, источники в штабе президента уверяли, что его не стоит списывать со счетов, говорится в сообщении.
Отмечается, что о причинах большого разрыва по итогам второго тура в команде Порошенко толком не смогли ответить, только добавили, что ставка на мобилизацию избирателей в Западной Украине и дебаты не оправдали их ожиданий.
"Только усилилась явка на востоке и на юге, особенно на юге. А на западе явка не улучшилась, на что мы рассчитывали. Мы рассчитывали, что ближе к Пасхе люди приедут обратно в Украину. Не знаем, приехали ли они. Но больше, чем в первом туре, не проголосовали ", - признал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.
Отмечается, что дебаты кандидатов на НСК "Олимпийский", на которые так рассчитывал Петр Порошенко , особо не повлияли на мнение избирателей. Но в его команде оценивают по-разному эффект от событий на стадионе в прошлую пятницу.
"Дебаты сыграли не в нашу пользу", - считает собеседник из близкого окружения Порошенко. Между тем, по словам еще одного члена президентской команды, дебаты с Зеленским на НСК все же обеспечили Порошенко плюс 3% рейтинга, говорится в сообщении.
- Напомним, после обнародования экзит-полов, Петр Порошенко признал свое поражение и заявил, что оставив пост главы государства и в дальнейшем останется в политике .
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