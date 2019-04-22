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Победа Зеленского: стала известна возможная дата инаугурации


фото: REUTERS
28 мая состоится возможна инаугурация Владимира Зеленского после победы на президентских выборах

Об этом сообщает РБК-Украина.

Один из презставникив команды Зеленского рассказал, что рабочей датой инаугурации является 28 мая - с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную Раду, когда до парламентских выборов останется меньше полугода.

Однако, по информации издания, есть и другая трактовка законодательства, по якам полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

Напомним, что против досрочных выборов выступает председатель Верховной Рады Андрей Парубий, а его роль в этом вопросе является решающей, поскольку дату инаугурации нового главы государства определяет парламент, а если голосов за это не набирается - тогда лично спикер своим решением.

Ранее в Зеленского назвали первые инициативы после вступления в должность. В его штабе отметили, что сразу после инаугурации он подаст в парламент пакет следующих законопроектов: о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента и, возможно, о парламентской оппозиции.

Кроме того, в Зеленского утверждают, что соответствующие проекты почти готовы.

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