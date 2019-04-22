Омелян заверил, что Коломойский не будет влиять на авиационную отрасль
22 апреля, 2019, 15:35
В Министерстве инфраструктуры исключают, что после победы на выборах президента Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский сможет восстановить свое монопольное влияние на авиационную отрасль
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Общественное".
"Я не допускаю, что кто-то снова сможет делать свои феодальные владения в той или иной области. Я наоборот предполагаю, что реформы будут продолжаться. И я на самом деле не вижу каких-либо серьезных рисков, кто наберется наглости и скажет: "Это мое", - сообщил Омелян.
Он также добавил, что сейчас поддерживает авиационную компанию Коломойского, "Международные авиалинии Украины", из-за необходимости сохранения украинских компаний на рынке авиаперевозок.
- В целом во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
- По результатам посчитанных 99,27% протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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