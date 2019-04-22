О чем договорились Макрон с Зеленским. У президента Франции рассказали

22 апреля, 2019, 18:13

Об этом рассказали в администрации президента Франции по результатам проведенноuj накануне телефонного разговора Макрона с Зеленским, сообщает Укринформ .

"Президент Республики и господин Зеленский договорились сразу после передачи власти в Украине об укреплении двусторонних отношений, включая возможности визитов в обе страны", - сообщили в офисе французского лидера.

Макрон также высоко оценил демократические процессы в Украине, которые показала избирательная кампания и два тура президентских выборов.