О чем договорились Макрон с Зеленским. У президента Франции рассказали
22 апреля, 2019, 18:13
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер президентской гонки в Украине Владимир Зеленский договорились интенсифицировать двусторонний диалог между странами
Об этом рассказали в администрации президента Франции по результатам проведенноuj накануне телефонного разговора Макрона с Зеленским, сообщает Укринформ .
"Президент Республики и господин Зеленский договорились сразу после передачи власти в Украине об укреплении двусторонних отношений, включая возможности визитов в обе страны", - сообщили в офисе французского лидера.
Макрон также высоко оценил демократические процессы в Украине, которые показала избирательная кампания и два тура президентских выборов.
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