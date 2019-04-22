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Неудачное испытание: во время теста космического корабля SpaceX произошел сбой

20 апреля во время испытаний версии нового пассажирского корабля SpaceX - Crew Dragon - произошел сбой. Первый полет астронавтов NASA на космическом корабле планировался на июль

Об этом пишет The Verge.

"SpaceX провела серию испытаний двигателя корабля Crew Dragon на испытательном стенде в зоне посадки на мысе Канаверал, штат Флорида", - заявил представитель SpaceX в заявлении для издания The Verge. "Первоначальные испытания прошли успешно, но окончательное привело к сбою на испытательном стенде". Авария под контролем, никто не пострадал, добавили представили Space X.

SpaceX проводит испытания аппарата Crew Dragon для подготовки аппарата к отправке астронавтов NASA на Международную космическую станцию в рамках программы создания коммерческих экипажей космического агентства.

21 апреля в соцсети Twitter распространилось непроверенное видео результатам этого теста. На видеоролике показано мощный взрыв в капсуле. На вопрос о видео, представители SpaceX просто сослались на официальное заявление о субботнем тест.

Crew Dragon - один из кораблей, который был создан в рамках программы NASA по разработке космических аппаратов частными компаниями. Он может вместить от четырех до семи человек, но на тестовом запуске внутри корабля пассажиров нет.

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По планам NASA, частные корабли разработки SpaceX и Boeing должны заменить для американской космонавтики разработаны в 60-е годы XX века российские корабли "Союз", которыми астронавты доставляются на МКС.

 

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