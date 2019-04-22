Не сделает МП не московским. В ПЦУ отреагировали на решение суда

22 апреля, 2019, 20:07

Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат не московским

Об этом написал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским. Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорных заседаниях суда в целой человеческой истории", - отметил архиепископ.