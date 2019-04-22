Не сделает МП не московским. В ПЦУ отреагировали на решение суда
22 апреля, 2019, 20:07
Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат не московским
Об этом написал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.
"Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским. Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорных заседаниях суда в целой человеческой истории", - отметил архиепископ.
- Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Минкульта по поводу переименования УПЦ МП.
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