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Не сделает МП не московским. В ПЦУ отреагировали на решение суда

Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат не московским

Об этом написал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским. Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорных заседаниях суда в целой человеческой истории", - отметил архиепископ.

  • Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Минкульта по поводу переименования УПЦ МП.
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