Нафтогаз начал поставлять электроэнергию

22 апреля, 2019, 11:36

ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины " выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии

Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщает в Twitter .

Согласно информации на сайте, ProZorro, "Нафтогаз" будет поставлять электроэнергию коммунальному некоммерческом предприятию "Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер" на сумму 880 тыс. грн.

Как отметили в компании, речь идет о сравнительно небольших объемов, "но очень важный опыт конкурентной борьбы на новом для нас рынке".

"В дальнейшем клиенты смогут покупать у" Нафтогаза "не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом», - отметили в "Нафтогазе".