Нафтогаз начал поставлять электроэнергию
Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщает в Twitter .
Согласно информации на сайте, ProZorro, "Нафтогаз" будет поставлять электроэнергию коммунальному некоммерческом предприятию "Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер" на сумму 880 тыс. грн.
Как отметили в компании, речь идет о сравнительно небольших объемов, "но очень важный опыт конкурентной борьбы на новом для нас рынке".
"В дальнейшем клиенты смогут покупать у" Нафтогаза "не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом», - отметили в "Нафтогазе".
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Напомним, с 1 января 2019 начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии.
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Как отметила председатель НКРЕКП Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными.
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Плата за эти услуги по распределению электроэнергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.
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Ранее председатель НКРЕКП Оксана Кривенко сообщила, что для бытовых потребителей компенсация составит от 100 до 200 грн.
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