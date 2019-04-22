Наблюдатели назвали образцовыми выборы в Украине
22 апреля, 2019, 18:47
Выборы президента Украины были проведены "образцово"
Об этом заявил представитель делегации наблюдателей Международного республиканского института Дэвид Креймер, сообщает Укринформ.
"И хотя любые выборы можно улучшить, в том числе и у нас в Соединенных Штатах, однако вчера было все примерно выполнено. Это были очень конкурентные выборы, было очень много кандидатов, и перед первым раундом мы даже не знали, кто выйдет в первый тур. Высокая активность также нас поразила", - отметил он.
Креймер также отметил, что эти выборы в Украине "тесно отражают волю избирателя" и украинцы смогли реализовать свое избирательное право.
- Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:05 понедельника, 22 апреля, обработала 98,93% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,21% - 13395846 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,47% - 4478254 избирателей.
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