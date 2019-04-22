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На спецучастках в зоне ООС Зеленский обошел Порошенко


фото: REUTERS
По результатам выборов 2019 на специальных участках на Донбассе военнослужащие Объединенных сил отдали большинство с разницей чуть менее 300 голосов Владимиру Зеленскому

Соответствующие данные протоколов спецучастков содержатся на сайте Центризбиркома.

По данным на сайте ЦИК, в голосовании приняли участие более 35 тыс. военных, из которых 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. - Петра Порошенко.

В процентном соотношении общий результат Зеленского на спецучастках достигает 50,4%.

В Донецкой области на спецучастках Зеленского поддержали 13,4 тыс. военнослужащих, Порошенко - 13,1 тыс.

При этом кандидат показал лучший результат в Бахмуте, Славянске, Дружковке, Покровске, Мариуполе и Волновахе.

В то же время Порошенко победил на спецучастках в Ясиноватском районе, Краматорске, Торецке и Марьинке.

На спецучастках в Луганской области Порошенко (4324) обошел Зеленского (4308) всего на 16 голосов. При этом действующий президент победил в Станице Луганской, Рубежном, Лисичанске и Счастье. По Зеленским остались с серьезным преимуществом Сватово и Северодонецк.

  • В целом во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
  • По результатам посчитанных 99,27% протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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