На Шри-Ланке раздался новый взрыв
22 апреля, 2019, 14:32
В понедельник в Коломбо на острове Шри-Ланка прогремел новый взрыв
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что по предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.
"Фургон взорвался, когда саперы из сил спецназа и ВВС пытались обезвредить бомбу", - рассказал очевидец происшествия.
Сообщается, что представители сил безопасности пока не прокомментировали новый взрыв.
- Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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