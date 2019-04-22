На лидера турецкой оппозиции напали на военных похоронах
22 апреля, 2019, 11:29
На руководителя крупнейшей оппозиционной партии Турции напали протестующие на военных похоронах в Анкаре
Об этом сообщает AP.
Руководитель Республиканской народной партии (CHP) Кемал Киличдароглу был атакован разъяренной толпой во время посещения кладбища в в воскресенье.
На кадрах с места события можно увидеть, что его толкают и пытаются ударить. В сопровождении сил безопасности он скрылся в ближайшем доме, пока толпа не разошлась.
Киличдароглу присутствовал на похоронах, чтобы выразить уважение турецком солдату, который погиб в столкновениях с бойцами Рабочей партии Курдистана у границы с Ираком.
Правящая партия AKP президента Реджепа Тайипа Эрдогана и националистические политики критиковали Киличароглу за его связи с прокурдской партией HDP.
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