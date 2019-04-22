//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На лидера турецкой оппозиции напали на военных похоронах


фото: REUTERS
На руководителя крупнейшей оппозиционной партии Турции напали протестующие на военных похоронах в Анкаре

Об этом сообщает AP.

Руководитель Республиканской народной партии (CHP) Кемал Киличдароглу был атакован разъяренной толпой во время посещения кладбища в в воскресенье.

На кадрах с места события можно увидеть, что его толкают и пытаются ударить. В сопровождении сил безопасности он скрылся в ближайшем доме, пока толпа не разошлась.

Киличдароглу присутствовал на похоронах, чтобы выразить уважение турецком солдату, который погиб в столкновениях с бойцами Рабочей партии Курдистана у границы с Ираком.

Правящая партия AKP президента Реджепа Тайипа Эрдогана и националистические политики критиковали Киличароглу за его связи с прокурдской партией HDP.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать