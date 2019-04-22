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На Донбассе ранен боец ООС, потери оккупантов - 4 боевика

В воскресенье, 21 апреля, российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинськой армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Катериновки с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела один украинский военный получил ранение. Объединенные силы ответили захватчикам огнем.

Кроме того, из стрелкового оружия террористы обстреляли украинские позиции в районе Станицы Луганской. В этом случае Объединенные силы не открывали огонь.

По данным разведки, 21 апреля оккупанты потеряли четырех боевиков: одного - убитым, еще трех - ранеными.

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