На Донбассе боевики убили украинского военного, еще одного ранили

22 апреля, 2019, 19:11

На Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военный погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них дважды применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.