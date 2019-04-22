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Мэй рассчитывает на сотрудничество с Зеленским


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Об этом она написала в своем Twitter.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины", - написала Мэй.

  • Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:05 понедельника, 22 апреля, обработала 98,93% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,21% - 13395846 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,47% - 4478254 избирателей.
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