Мэй рассчитывает на сотрудничество с Зеленским

22 апреля, 2019, 15:09

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Об этом она написала в своем Twitter.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины", - написала Мэй.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on your election success. Ukraine's stability is essential for Europe's security, and I look forward to working closely with you. The UK is steadfast in its support for Ukrainian sovereignty. - Theresa May (@theresa_may) 22 апреля 2019 г.