Мэй рассчитывает на сотрудничество с Зеленским
22 апреля, 2019, 15:09
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины
Об этом она написала в своем Twitter.
"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины", - написала Мэй.
Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on your election success. Ukraine's stability is essential for Europe's security, and I look forward to working closely with you. The UK is steadfast in its support for Ukrainian sovereignty.- Theresa May (@theresa_may) 22 апреля 2019 г.
- Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:05 понедельника, 22 апреля, обработала 98,93% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,21% - 13395846 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,47% - 4478254 избирателей.
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