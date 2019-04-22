Лучший украинский теннисист остался 115-м в мировом рейтинге
Об этом сообщает официальный сайт ATP .
В обновленном рейтинге ATP от 22 апреля итальянец Фабио Фоньини, который выиграл турнир серии Мастерс-1000 в Монте-Карло, стал 12-й ракеткой мира. Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку. Украинец Сергей Стаховский остался 115-м.
Рейтинг ATP. 22 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11160.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8085.
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5770.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5590.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4675.
6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) - 3690.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) - 3240.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225.
10 (10). Джон Иснер (США) - 3085.
...
115 (115). Сергей Стаховский (Украина) - 511
395 (393). Илья Марченко (Украина) - 36
503 (499). Александр Долгополов (Украина) - 10
- Напомним, 22 апреля в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации украинка Элина Свитолина сохранила 6-ю позицию .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом