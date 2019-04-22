Лучший украинский теннисист остался 115-м в мировом рейтинге

22 апреля, 2019, 13:11

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский остался 115-м в мировом рейтинге теннисистов

Об этом сообщает официальный сайт ATP .

В обновленном рейтинге ATP от 22 апреля итальянец Фабио Фоньини, который выиграл турнир серии Мастерс-1000 в Монте-Карло, стал 12-й ракеткой мира. Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку. Украинец Сергей Стаховский остался 115-м.

Рейтинг ATP. 22 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11160.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8085.

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5770.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5590.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4675.

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115.

7 (6). Кей Нисикори (Япония) - 3690.

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) - 3240.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225.

10 (10). Джон Иснер (США) - 3085.

...

115 (115). Сергей Стаховский (Украина) - 511

395 (393). Илья Марченко (Украина) - 36

503 (499). Александр Долгополов (Украина) - 10