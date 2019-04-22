Kyiv not Kiev аэропорт Италии начал правильно писать названия городов Украины

22 апреля, 2019, 19:08

Аэропорт Неаполя изменил транслитерацию украинских городов латиницей в соответствии с национальным стандартом

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Друзья, #CorrectUA превратилась в действительно движущую силу, которая уверенно шагая вперед меняет все вокруг. Это немалая заслуга каждого из вас, особенно украинских дипломатов, которые проводят плодотворную работу на местах! Сегодня одним из таких положительных результатов работы является изменение #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa, #KharkivNotKharkov в аэропорту. Неаполь (Италия), где авиасообщение осуществляется с 107 аэропортами мира ", - говорится в сообщении.

В общем уже до 30 аэропортов мира используют правильное написание украинской столицы.

Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште , Канаде , Литве , Казахстане и в Лондоне.