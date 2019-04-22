Kyiv not Kiev аэропорт Италии начал правильно писать названия городов Украины
Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины в Facebook.
"Друзья, #CorrectUA превратилась в действительно движущую силу, которая уверенно шагая вперед меняет все вокруг. Это немалая заслуга каждого из вас, особенно украинских дипломатов, которые проводят плодотворную работу на местах! Сегодня одним из таких положительных результатов работы является изменение #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa, #KharkivNotKharkov в аэропорту. Неаполь (Италия), где авиасообщение осуществляется с 107 аэропортами мира ", - говорится в сообщении.
В общем уже до 30 аэропортов мира используют правильное написание украинской столицы.
Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште , Канаде , Литве , Казахстане и в Лондоне.
- Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названия и вместо советского образца.
- С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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