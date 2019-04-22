Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 млн
22 апреля, 2019, 17:25
Дмитрия Крючкова, которого подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, выпустили из СИЗО под денежный залог в 7 млн грн
Об этом заявил его адвокат Александр Лысак, передает издание LB .
"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат.
Адвокат добавил, что он лично внес за него залог.
- Напомним, главу правления ЧАО "ХК "Энергосети" подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Его 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.
- Ранее Крючков заявил, что получал предложение "поделиться" от представителя Порошенко.
- 17 апреля Кричков заявил, что Сытник получил $500 тыс. взятки за содействие в расследовании по нему.
- В ГПУ заявили, что ГБР начала расследовать взятку Сытнику от Крючкова.
- Крючкова арестовали с залогом.
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