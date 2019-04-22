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Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 млн


фото: lb.ua
Дмитрия Крючкова, которого подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, выпустили из СИЗО под денежный залог в 7 млн грн

Об этом заявил его адвокат Александр Лысак, передает издание LB .

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат.

Адвокат добавил, что он лично внес за него залог.

 

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