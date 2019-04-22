Княжицкий пригласил представителей всех фракций для обсуждения окончательного варианта языкового законопроекта
Об этом сообщила пресс-служба народного депутата.
"Вызовы, которые перед нами стоят на этой неделе крайне серьезные - мы должны принять законопроект о языке. Приглашаю на Комитет представителей всех парламентских фракций и групп для окончательного обсуждения, чтобы в четверг вынести готовый проект на голосование Верховной Радой", - сказал Княжицкий.
Он в частности призвал украинское общество поддержать законопроект 5670д и прийти на акцию под Верховную Раду, которая состоится в четверг, в 9:00.
Николай Княжицкий также поблагодарил Президента Порошенко за 5 лет работы и поддержку его фракцией законов в поддержку культуры.
"Нам удалось восстановить украинский кинематограф и начать работу Института книги, назначить на должности в учреждения культуры новых современных людей через прозрачные процедуры, создать Культурный фонд, который действительно поддерживает культурные проекты по всей Украине", - сказал он.
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