Княжицкий пригласил представителей всех фракций для обсуждения окончательного варианта языкового законопроекта

22 апреля, 2019, 14:29

В понедельник, 22 апреля, во время согласительного совета председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий сообщил, что после завершения рассмотрения поправок окончательный вариант 5670-д будет подготовлен в среду профильным Комитетом

Об этом сообщила пресс-служба народного депутата.

"Вызовы, которые перед нами стоят на этой неделе крайне серьезные - мы должны принять законопроект о языке. Приглашаю на Комитет представителей всех парламентских фракций и групп для окончательного обсуждения, чтобы в четверг вынести готовый проект на голосование Верховной Радой", - сказал Княжицкий.

Он в частности призвал украинское общество поддержать законопроект 5670д и прийти на акцию под Верховную Раду, которая состоится в четверг, в 9:00.

Николай Княжицкий также поблагодарил Президента Порошенко за 5 лет работы и поддержку его фракцией законов в поддержку культуры.

"Нам удалось восстановить украинский кинематограф и начать работу Института книги, назначить на должности в учреждения культуры новых современных людей через прозрачные процедуры, создать Культурный фонд, который действительно поддерживает культурные проекты по всей Украине", - сказал он.