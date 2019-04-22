//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Хочется или не хочется. Гелетей заявил, что Зеленский все равно получит охрану

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский обязательно должен иметь охрану, когда станет главой государства

Об этом сообщил в интервью Громадскому начальник государственной охраны Валерий Гелетей.

"Хочется кому-то или не хочется, как только президент государства вступает в должность, управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать