Хочется или не хочется. Гелетей заявил, что Зеленский все равно получит охрану
22 апреля, 2019, 19:38
Лидер президентской гонки Владимир Зеленский обязательно должен иметь охрану, когда станет главой государства
Об этом сообщил в интервью Громадскому начальник государственной охраны Валерий Гелетей.
"Хочется кому-то или не хочется, как только президент государства вступает в должность, управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он.
- Напомним, Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану кандидата Владимира Зеленского.
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