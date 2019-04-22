Хочется или не хочется. Гелетей заявил, что Зеленский все равно получит охрану

22 апреля, 2019, 19:38

Об этом сообщил в интервью Громадскому начальник государственной охраны Валерий Гелетей.

"Хочется кому-то или не хочется, как только президент государства вступает в должность, управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он.