//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ вызвала для вручения подозрений и допросов Гонтареву и еще 4 человека


фото: bank.gov.ua
Генпрокуратура вызвала экс-руководительницу НБУ Валерий Гонтареву для вручения подозрения и допроса

Соответствующая повестка обнародована на сайте ГПУ .

Гонтареву вызывают для вручения уведомления о подозрении и проведении допроса в качестве подозреваемой в производстве по ч.2 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенное должностным лицом) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Также ГПУ вызвала для вручения подозрений и допросов экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

ГПУ вызвала для вручения подозрений Гонтареву и еще 4 человека из окружения Порошенко

Генпрокуратура вызвала экс-руководительницу НБУ Валерий Гонтареву для вручения подозрения и допроса

Соответствующая повестка обнародована на сайте ГПУ.

Гонтареву вызывают для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемой в производстве по ч.2 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенное должностным лицом) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Также ГПУ вызвала для вручения подозрений и допросов экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

Бориса Ложкина вызывают для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого по делу по ч. 2 ст. 256 (см. выше) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Алексей Филатов также проходит как подозреваемый в производствах по ч. 2 ст. 256 и ч. 3 ст. 209.

Константина Стеценко подозревают в преступлениях по ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 (см. выше) Уголовного кодекса Украины.

Николай Злочевский проходит подозреваемым по делу по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать