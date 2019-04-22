22 апреля, 2019, 14:28

Генпрокуратура вызвала экс-руководительницу НБУ Валерий Гонтареву для вручения подозрения и допроса

Соответствующая повестка обнародована на сайте ГПУ .

Гонтареву вызывают для вручения уведомления о подозрении и проведении допроса в качестве подозреваемой в производстве по ч.2 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенное должностным лицом) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Также ГПУ вызвала для вручения подозрений и допросов экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

ГПУ вызвала для вручения подозрений Гонтареву и еще 4 человека из окружения Порошенко

Генпрокуратура вызвала экс-руководительницу НБУ Валерий Гонтареву для вручения подозрения и допроса

Соответствующая повестка обнародована на сайте ГПУ.

Гонтареву вызывают для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемой в производстве по ч.2 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенное должностным лицом) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Также ГПУ вызвала для вручения подозрений и допросов экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

Бориса Ложкина вызывают для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого по делу по ч. 2 ст. 256 (см. выше) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Алексей Филатов также проходит как подозреваемый в производствах по ч. 2 ст. 256 и ч. 3 ст. 209.

Константина Стеценко подозревают в преступлениях по ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 (см. выше) Уголовного кодекса Украины.

Николай Злочевский проходит подозреваемым по делу по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.