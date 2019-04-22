//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Геращенко призвала Раду поддержать команду Зеленского о снятии неприкосновенности с нардепов


фото: rada.gov.ua
Первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду лидера президентской гонки Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это 25 апреля

Об этом она заявила во время Согласительного совета, передает Укринформ .

"И я также настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая еще только озвучила то, что собирается снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Геращенко.

Она также подчеркнула, что соответствующий законопроект уже имеет заключение Конституционного Суда.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать