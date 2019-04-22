Геращенко призвала Раду поддержать команду Зеленского о снятии неприкосновенности с нардепов

22 апреля, 2019, 13:49

Первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду лидера президентской гонки Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это 25 апреля

Об этом она заявила во время Согласительного совета, передает Укринформ .

"И я также настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая еще только озвучила то, что собирается снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Геращенко.

Она также подчеркнула, что соответствующий законопроект уже имеет заключение Конституционного Суда.