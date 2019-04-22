Геращенко призвала Раду поддержать команду Зеленского о снятии неприкосновенности с нардепов
22 апреля, 2019, 13:49
Первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду лидера президентской гонки Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это 25 апреля
Об этом она заявила во время Согласительного совета, передает Укринформ .
"И я также настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая еще только озвучила то, что собирается снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Геращенко.
Она также подчеркнула, что соответствующий законопроект уже имеет заключение Конституционного Суда.
- Напомним, 18 апреля команда Владимира Зеленского пообещала в случае победы отменить неприкосновенность.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом