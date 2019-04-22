Гендерные ожидания общества меняют мозг на клеточном уровне, - ученые

22 апреля, 2019, 19:25

Исследователи из Университета Джорджии уверены, что ожидания общества в отношении гендерных ролей меняют человеческий мозг на клеточном уровне

Об этом пишет Science Daily.

"Мы только сейчас начинаем понимать, именно гендерная идентичность, а не пол приводит к различиям мужского и женского мозга", - говорит Нэнси Форджер, профессор и директор Института нейронаук и одна из авторов исследования.

Она подчеркивает, что понятие "гендер" и "пол" принципиально отличаются, но некоторые люди до сих пор могут их путать.

"Пол базируется на биологических факторах, таких как половые хромосомы и репродуктивные органы, - объясняет Форджер, - тогда как гендер имеет социальную составляющую и включает в себя поведение, основанное на ожиданиях общества".

По словам исследователей, общество даже не задумывается, какие биологические последствия имеет гендерная идентичность.

Речь идет о так называемых эпигенетических метках в мозге, которые управляют такими биологическими функциями, как память, развитие и восприимчивость к болезням. Эти метки участвуют в экспрессии генов и могут передаваться из поколения в поколение.

"В настоящее время имеется достаточно доказательств, чтобы предположить, что эпигенетическая метка определяет гендерную идентичность. Было бы странно, если бы это оказалось не так, потому что любое воздействие окружающей среды может эпигенетически изменить мозг", - объясняют ученые.

В качестве примера того, как гендерные ожидания общества могут наложить отпечаток на мозг, исследователи приводят эксперимент с крысами, проведенный в Университете Висконсина.

Ученые относились к новорожденным самкам так же, как мамы-крысы обычно относятся к детенышам мужского пола: имитировали более частое вылизывание и кормления. Такое отношение привело к изменениям в мозге животных.

Также ученые рассмотрели пример поведения общества во время Великого китайского голода в 1959-1961 годах. Тогда ресурсы в семьях были очень ограничены, и многие предпочли тратить их на мальчиков, а не на девочек. Это привело к высоким показателям инвалидности и неграмотности среди выживших женщин уже в зрелом возрасте.

Ученые считают, что стресс, связанный с гендером и пережитый в детстве, изменил мозг этих людей на клеточном уровне.

Справка:

Эпигенетика - наука, изучающая наследственные изменения в фенотипе (внешнем виде) или в экспрессии генов, обусловленные другими механизмами, чем изменение последовательности нуклеотидов ДНК. Такие изменения могут оставаться видимыми в течение нескольких клеточных поколений или даже нескольких поколений живых организмов. Изменения в последовательности ДНК не происходят, зато другие генетические факторы заставляют гены проявлять себя иначе.