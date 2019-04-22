Джемилева не пускают в Крым несмотря на истечение срока запрета на въезд

22 апреля, 2019, 18:19

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев не может поехать в аннексированный Крым, несмотря на то, что срок запрета на въезд на полуостров истек

Об этом сообщают Крим.Реалии

По словам Джемилева, срок действия запрета на въезд в Крым закончился 19 апреля. Однако в России его внесли в санкционный список и возбуждены уголовные дела.

"Действительно, три дня назад закончился пятилетний срок решения России о запрете (на въезд в Крым, - Ред.). Но в конце прошлого года они ввели новый список санкций, где есть моя фамилия. И есть запрет на въезд на территорию России. Поскольку они считают Крым российской территорией, попасть туда я не могу. Кроме того, после запрета на въезд они возбудили против меня несколько уголовных дел и объявили меня в розыск", - рассказал Джемилев.

Отмечается, что 22 апреля 2014 г. Джемилев сообщил, что во время пересечения административной границы Крыма с материковой частью Украины ему зачитали "Акт сообщение о запрете въезда в Россию". В документе не было ни печатей, ни подписей, однако речь шла о запрете въезда в Россию иностранному гражданину на пять лет - до 19 апреля 2019 года.