Джемилева не пускают в Крым несмотря на истечение срока запрета на въезд
Об этом сообщают Крим.Реалии
По словам Джемилева, срок действия запрета на въезд в Крым закончился 19 апреля. Однако в России его внесли в санкционный список и возбуждены уголовные дела.
"Действительно, три дня назад закончился пятилетний срок решения России о запрете (на въезд в Крым, - Ред.). Но в конце прошлого года они ввели новый список санкций, где есть моя фамилия. И есть запрет на въезд на территорию России. Поскольку они считают Крым российской территорией, попасть туда я не могу. Кроме того, после запрета на въезд они возбудили против меня несколько уголовных дел и объявили меня в розыск", - рассказал Джемилев.
Отмечается, что 22 апреля 2014 г. Джемилев сообщил, что во время пересечения административной границы Крыма с материковой частью Украины ему зачитали "Акт сообщение о запрете въезда в Россию". В документе не было ни печатей, ни подписей, однако речь шла о запрете въезда в Россию иностранному гражданину на пять лет - до 19 апреля 2019 года.
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