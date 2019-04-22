Через год так через год, - Порошенко о возможном возвращении на Банковую

22 апреля, 2019, 19:58

Петр Порошенко вышел к активистам под Администрацию Президента, где они устроили акцию в его поддержку

Об этом Порошенко заявил во время встречи со своими сторонниками, передает Еспресо.TV

"Я не ухожу из политики, мы объединимся, чтобы обеспечить наши общие победы. Мы идем побеждать на парламентских выборах, мы вернемся на Банковую после следующих президентских выборов", - подчеркнул президент.

Тогда активисты начали скандировать "Через год!"

На что Порошенко ответил "Через год так через год".

Он добавил, что главные победы еще впереди, и он не даст разрушить армию, язык, церковь.

Напомним, на Банковой проходит акция сторонников Порошенко.