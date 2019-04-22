//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Через год так через год, - Порошенко о возможном возвращении на Банковую

Петр Порошенко вышел к активистам под Администрацию Президента, где они устроили акцию в его поддержку

Об этом Порошенко заявил во время встречи со своими сторонниками, передает Еспресо.TV

"Я не ухожу из политики, мы объединимся, чтобы обеспечить наши общие победы. Мы идем побеждать на парламентских выборах, мы вернемся на Банковую после следующих президентских выборов", - подчеркнул президент.

Тогда активисты начали скандировать "Через год!"

На что Порошенко ответил "Через год так через год".

Он добавил, что главные победы еще впереди, и он не даст разрушить армию, язык, церковь.

Напомним, на Банковой проходит акция сторонников Порошенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать