Беринчик рассказал о планах на будущее

22 апреля, 2019, 15:28

Украинский боксер Денис Беринчик объяснил сиууацию, с кем из промоутеров будет работать в будущем

Об этом сообщает WWFC.

Денис Беринчик рассказал, что не уйдет из К2 Promotion, несмотря на разговоры об интересе к нему со стороны американских промоутеров:

"Сейчас, конечно, все готовы, когда я четыре года промахал, большую работу проделал. Сейчас немного осталось до чемпионского звания, до боя за чемпионский титул. Теперь уже все включились, хотят. Нужно было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег.

Top Rank? С ними был еще после Лондона в 2013 году, когда я не подписал контракт. Сейчас у меня контракт с К2 ", - сказал Беринчик