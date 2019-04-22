Американский боксер резко обругал Ломаченко

22 апреля, 2019, 11:35

Американский боксер Теофимо Лопес обругал украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает vringe.com .

"Ломаченко получил шанс на титульный бой во втором поединке. Я думаю, что после того, как он дважды выиграл Олимпиаду, стал дважды чемпионом мира, они захотели сделать титульный бой сразу же. Я смотрю на это так. AIBA (Международная ассоциация любительского бокса) - это организация, которая имеет своих любимцев. У них есть люди, которых они выбирают. К сожалению, так они делают некоторых таким, кто кажется большим. Не поймите меня неправильно, он сделал то, что должен был сделать, но когда у тебя есть такая поддержка - это гораздо легче. Мы не унижаем его заслуг, но он никому не может дать шанс, хотя Салидо дал ему шанс. Когда он слышит имя Теофимо Лопеса, его просто раздражает этот факт, он думает: "Кто этот парень и почему о нем столько говорят. Они должны говорить обо мне ". Ломаченко - это дева. Он - дева и он - с ## а. Он очень болезненно относится к этим вещам. Когда он пропускает удары в лицо и у него появляются синяки, он очень расстроен, очень злой. Я использую это против него ", - сказал Лопес.

Американец Теофимо Лопес выиграл все 12 боев в легком весе, 10 из которых - нокаутом.