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Американец "постился" исключительно пивом и сбросил 20 килограммов

Житель американского города Ньютаун, штат Огайо, Делл Холл сумел выдержать 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво, и похудел на 20 килограммов

Об этом пишет USA Today.

Холл начал поститьcя 6 марта и закончил в воскресенье, 21 апреля, в день католической Пасхи. Его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном, которые в средние века во время поста питались исключительно пивом собственного приготовления. Крепость напитка достигала 12 градусов.

Кроме пива Холл иногда пил несладкий чай, черный кофе без сахара и газированную воду, а также принимал мультивитамины. За день человек выпивал от двух до пяти бутылок пива. Он утверждает, что не чувствовал ни голода, ни опьянения, однако иногда видел во сне пищу. В начале поста американец весил 132,6 килограмма.

В интервью порталу LADbible Холл заявил, что чувствует себя прекрасно и за время поста ни разу не сорвался. После окончания поста, в полночь, он съел костный бульон, чтобы подготовить желудок к твердой пище.

Начиная с легких супов, в течение недели он также начнет потреблять тушеные овощи и мясо, чтобы вернуться к привычному рациону.

Мужчина утверждает, что его здоровье после эксперимента улучшилось. "Уровень холестерина, давление и сахар в крови упали", - утверждает Холл.

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