Адвокаты пленных моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении ареста

22 апреля, 2019, 14:33

Адвокаты военнопленных моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении ареста

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Защита военнопленных украинских моряков обжаловала постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков", - написал он.

В частности, адвокаты обжаловали незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевское конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными» и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональных нарушением со стороны российских властей.

Кроме того, в жалобах адвокаты указали, что российский суд не дал надлежащей оценки представленным защитой резолюции ПАСЕ, согласно которому в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также Доклады Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которого моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения.

Также защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция.

В жалобах защита указал, что российский суд не принял во внимание обстоятельства иммунитета военных моряков.

Ожидается, что апелляционная инстанция - Московский городской суд назначит даты рассмотрения апелляционных жалоб и проведет судебные заседания в мае.