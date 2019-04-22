Адвокаты пленных моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении ареста
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Защита военнопленных украинских моряков обжаловала постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков", - написал он.
В частности, адвокаты обжаловали незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевское конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными» и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональных нарушением со стороны российских властей.
Кроме того, в жалобах адвокаты указали, что российский суд не дал надлежащей оценки представленным защитой резолюции ПАСЕ, согласно которому в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также Доклады Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которого моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения.
Также защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция.
В жалобах защита указал, что российский суд не принял во внимание обстоятельства иммунитета военных моряков.
Ожидается, что апелляционная инстанция - Московский городской суд назначит даты рассмотрения апелляционных жалоб и проведет судебные заседания в мае.
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- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
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