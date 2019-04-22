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Адвокаты пленных моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении ареста


фото: hromadske.ua
Адвокаты военнопленных моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении ареста

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Защита военнопленных украинских моряков обжаловала постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков", - написал он.

В частности, адвокаты обжаловали незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевское конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными» и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональных нарушением со стороны российских властей.

Кроме того, в жалобах адвокаты указали, что российский суд не дал надлежащей оценки представленным защитой резолюции ПАСЕ, согласно которому в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также Доклады Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которого моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения.

Также защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция.

В жалобах защита указал, что российский суд не принял во внимание обстоятельства иммунитета военных моряков.

Ожидается, что апелляционная инстанция - Московский городской суд назначит даты рассмотрения апелляционных жалоб и проведет судебные заседания в мае.

  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля , несмотря на то, что к этому ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.
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