Адвокат, который накануне выборов хотел снять кандидатуру Зеленского, поздравил семью с его победой

22 апреля, 2019, 17:08

Адвокат Андрей Хилько, который подал иск в суд с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты, поздравил семью с его победой на выборах

Соответствующий сообщение Хилько сделал в Facebook.

"Ну что, поздравляю нашу семью, родных и близких, и особенно жену, неизменно уверенную в победе Владимира, хоть мы и не всем 100% составом голосовали за него, но родные, друзья, товарищи, очень и очень сильно поддерживали и переживали Владимира, особенно поздно вечером 20 апреля. Пусть в Украине все будет хорошо ", - написал Хилько.

Ранее суд отказался снимать Зеленского с выборов по иску Хилько.

Во время судебного заседания Хилько заявлял, что Зеленский якобы бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению это можно считать подкупом.