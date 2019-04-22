//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Адвокат, который накануне выборов хотел снять кандидатуру Зеленского, поздравил семью с его победой


фото: rfe
Адвокат Андрей Хилько, который подал иск в суд с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты, поздравил семью с его победой на выборах

Соответствующий сообщение Хилько сделал в Facebook.

"Ну что, поздравляю нашу семью, родных и близких, и особенно жену, неизменно уверенную в победе Владимира, хоть мы и не всем 100% составом голосовали за него, но родные, друзья, товарищи, очень и очень сильно поддерживали и переживали Владимира, особенно поздно вечером 20 апреля. Пусть в Украине все будет хорошо ", - написал Хилько.

Ранее суд отказался снимать Зеленского с выборов по иску Хилько.

Во время судебного заседания Хилько заявлял, что Зеленский якобы бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению это можно считать подкупом.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать