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Звезда "Остина Пауэрса" сыграет 6 различных персонажей в новом сериале Netflix

Канадский актер Майк Майерс снимется в новом комедийном шоу от Netflix

Об этом сообщает Variety.

Netflix готовит новый 6-серийный комедийный проект. Главную роль в нем сыграет канадский комик Майк Майерс. Он также станет и исполнительным продюсером будущего шоу.

Актер появится в каждом из заявленных шести 30-минутных эпизодов и покажет шесть разных персонажей.

"Я обожаю создавать персонажей, и Netflix предоставил мне фантастическую площадку для этого", - прокомментировал Майерс.

Сюжет нового сериала не разглашается.

Майк Майерс получил признание в составе американского комического шоу - Saturday Night Live. Позже стал известным благодаря таким ведущим ролям, как Остин Пауэрс и Доктор Зло в серии фильмов о приключениях Остина Пауэрса и благодаря озвучиванию очень популярных полнометражных мультфильмов Шрек.

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