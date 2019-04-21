Звезда "Остина Пауэрса" сыграет 6 различных персонажей в новом сериале Netflix
Об этом сообщает Variety.
Netflix готовит новый 6-серийный комедийный проект. Главную роль в нем сыграет канадский комик Майк Майерс. Он также станет и исполнительным продюсером будущего шоу.
Актер появится в каждом из заявленных шести 30-минутных эпизодов и покажет шесть разных персонажей.
"Я обожаю создавать персонажей, и Netflix предоставил мне фантастическую площадку для этого", - прокомментировал Майерс.
Сюжет нового сериала не разглашается.
Майк Майерс получил признание в составе американского комического шоу - Saturday Night Live. Позже стал известным благодаря таким ведущим ролям, как Остин Пауэрс и Доктор Зло в серии фильмов о приключениях Остина Пауэрса и благодаря озвучиванию очень популярных полнометражных мультфильмов Шрек.
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