Звезда "Гарри Поттера" выступила в поддержку эвтаназии

21 апреля, 2019, 23:08

Актриса Мириам Марголис, известная по роли миссис Спраут - профессора травознавства в серии фильмов о "Гарри Поттере", считает, что следует пересмотреть законодательство, чтобы тяжелобольные люди могли достойно уйти из жизни, если сами того пожелают

Об этом сообщает Daily Mail.

77-летняя актриса Мириам Марголис считает, что самоубийство - "не страшная вещь".

Актриса снялась в документальном фильме BBC Two о смерти, который должен пересмотреть отношение к старению и смерти. Она рассказала: "Лучше быть живым, чем мертвым. Смерть - это то, что беспокоит людей, и я это понимаю. Это беспокоит меня. Но никто не хочет страдать от недержания, вонять и быть беспомощным".

Марголис рассказала, что ее близкая подруга болела раком. Она страдала от страшной боли, впрочем Марголис не могла помочь близкому человеку.

Мириам Марголис призвала пересмотреть законодательство о том, чтобы друзья или семья помогали близким умереть достойно, что сейчас есть убийством.

"Мне стало очень грустно и я подумала, почему мы должны проходить через это?" - отметила Марголис.