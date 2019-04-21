Зеленский объяснил, о каких "повстанцах" с "ЛНР" и "ДНР" он говорил на дебатах

21 апреля, 2019, 13:43

По словам Зеленского, "так было написано и на сайте в президента", отметил он в комментарии Радио Свобода .

"Это имеется в виду " бунтари ", ребята. Имеется в виду" бунтари ", это так было написано на сайте в президента." Бунтари ", которые против Украины", - заявил кандидат.