Зеленский объяснил, о каких "повстанцах" с "ЛНР" и "ДНР" он говорил на дебатах
21 апреля, 2019, 13:43
Кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил, почему в пятницу, 19 апреля 2019 года, он употребил слово "повстанцы" во время неофициальных дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский"
По словам Зеленского, "так было написано и на сайте в президента", отметил он в комментарии Радио Свобода .
"Это имеется в виду " бунтари ", ребята. Имеется в виду" бунтари ", это так было написано на сайте в президента." Бунтари ", которые против Украины", - заявил кандидат.
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