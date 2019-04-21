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Зеленский объяснил, о каких "повстанцах" с "ЛНР" и "ДНР" он говорил на дебатах

Кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил, почему в пятницу, 19 апреля 2019 года, он употребил слово "повстанцы" во время неофициальных дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский"

По словам Зеленского, "так было написано и на сайте в президента", отметил он в комментарии Радио Свобода .

"Это имеется в виду " бунтари ", ребята. Имеется в виду" бунтари ", это так было написано на сайте в президента." Бунтари ", которые против Украины", - заявил кандидат.

 

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