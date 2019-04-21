Зеленский еще думает, кого назначить на свое место в "Квартале-95"

21 апреля, 2019, 21:36

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Он спросил у журналистов, можно ли будет ему там появляться, а потом добавил, что шутит, и может появляться только в зале.

"У нас много талантливых ребят, я думаю, найдется замена", - ответил Зеленский.