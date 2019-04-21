Зеленский еще думает, кого назначить на свое место в "Квартале-95"
21 апреля, 2019, 21:36
Кандидат в президенты Владимир Зеленский еще не определился, кого назначить на свое место в "Квартале-95"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Он спросил у журналистов, можно ли будет ему там появляться, а потом добавил, что шутит, и может появляться только в зале.
"У нас много талантливых ребят, я думаю, найдется замена", - ответил Зеленский.
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00. Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 25,3%
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