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Зеленский еще думает, кого назначить на свое место в "Квартале-95"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский еще не определился, кого назначить на свое место в "Квартале-95"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Он спросил у журналистов, можно ли будет ему там появляться, а потом добавил, что шутит, и может появляться только в зале.

"У нас много талантливых ребят, я думаю, найдется замена", - ответил Зеленский.

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