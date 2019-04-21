Завершились съемки боевика "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

21 апреля, 2019, 17:04

Первая часть фильма вышла на экраны в 1995 году, и после длительного съемочного процесса в следующем году должна выйти третья картина

Об официальном окончании съемок сообщил исполнитель одной из главных ролей Уилл Смит в своем Instagram.

Исполнители главных ролей Уилл Смит и Мартин Лоуренс уже празднуют завершение съемочного процесса. Сиквел был в работе достаточно долго. Студия меняла режиссеров, делала несколько неудачных попыток, но в итоге третья часть истории доснята.

В 2018 году студия Sony наняла дуэт постановщиков Адиль Эль Арби и Билал Фалла режиссерами и проект сдвинулся с мертвой точки.

Смит и Лоуренс вернутся к образам детективов Лоурея и Бернетт соответственно. Кроме них, в касте значатся: Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес и др.

Картина выйдет в прокат 23 января 2020 года.

Смит изложил фотографию, как они с другом и коллегой отдыхают в тени зонтиков на фоне пейзажей Мексики.

Публикация от Will Smith (@willsmith) 18 Апр 2019 в 5:19 PDT

Сюжет оригинального фильма 1995 года рассказывает о двух детективах, противоположностей друг друга. Один - примерный семьянин и не имеет богатства, другой - богат и пользуется всеми благами холостяцкой жизни. Кроме дружбы, их объединяет работа в полиции. Их новое задание - поймать жестокого преступника, укравшего наркотики с секретного склада, а также спасти девушку, которая случайно оказалась на его пути. Но для этого друзьям придется поменяться местами.