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Явка на второй тур: 45,32% украинцев уже проголосовали по состоянию на 15:00


фото: Reuters
45,32% украинцев уже проголосовали во втором туре президентских выборов

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК .

Отмечается, что данные подали из всех областей Украины.

Наименьшая явка в Закарпатской области - 28,21%. Наибольшая - в Днепропетровской: 50,61% избирателей пришли проголосовать.

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