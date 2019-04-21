Явка на второй тур: 45,32% украинцев уже проголосовали по состоянию на 15:00
21 апреля, 2019, 15:18
45,32% украинцев уже проголосовали во втором туре президентских выборов
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК .
Отмечается, что данные подали из всех областей Украины.
Наименьшая явка в Закарпатской области - 28,21%. Наибольшая - в Днепропетровской: 50,61% избирателей пришли проголосовать.
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