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Вследствие тройного ДТП в Киеве пострадал ребенок

В Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием трех авто, в результате которого пострадали женщина и ребенок

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Оболонском районе, на перекрестке улиц Полярной и семьи Кульженко произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель автомобиля Hyundai i30, он стоял на светофоре и ждал разрешающего сигнала, как вдруг увидел, как перед автомобилем Volkswagen Jetta, который двигался по улице Полярной в направлении Богатырской, вдруг повернул автомобиль Skoda Octavia.

Водитель Volkswagen рассказал, что он двигался по Полярной на разрешающий сигнал светофора и его не пропустил водитель встречной Skoda, который решил повернуть налево. Водитель Volkswagen пытался избежать столкновения и выкрутил руль вправо, однако авария все равно произошла.

В результате, Volkswagen протаранил в бок Skoda, от чего обе машины вынесло на остановленный Hyundai, который от удара отлетел на 1,5 метра. Врачи скорой помощи госпитализировали двух пострадавших со Skoda - женщину и несовершеннолетнюю девушку. Скорее всего, они не воспользовались ремнями безопасности. На месте ДТП работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

 

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