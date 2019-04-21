Венсан Кассель и его 22-летняя жена стали родителями
Новостью в своем Instagram поделился Венсан Кассель.
52-летний французский актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена Тина Кунаки стали родителями. Венсан Кассель изложил фотографию водопада в тропических лесах реки Амазонки в Южной Америке и сообщил, что дети получила имя Амазоне.
"Амазоне родилась", - написал счастливый отец.
Младший брат Тины, 18-летний Закари кунаком, уже придумал для племянницы прозвище.
"Зозо", - прокомментировал он пост Касселя.
Большая часть тропических лесов Амазонки находится в Бразилии, где в Касселя и Кунаки есть свой дом. Актер переехал в Рио-де-Жанейро после развода с Моникой Беллуччи.
Для Тины этот ребенок стала первой, а Венсан стал отцом в третий раз. Вместе с бывшей женой Моникой Беллуччи актер воспитывает 14-летнюю Деву и 8-летнюю Леони.
Венсан и Тина поженились 24 августа 2018.
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