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Венсан Кассель и его 22-летняя жена стали родителями

Модель Тина Кунаки родила 52-летнему французскому актеру дочь

Новостью в своем Instagram поделился Венсан Кассель.

52-летний французский актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена Тина Кунаки стали родителями. Венсан Кассель изложил фотографию водопада в тропических лесах реки Амазонки в Южной Америке и сообщил, что дети получила имя Амазоне.

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"Амазоне родилась", - написал счастливый отец.

Младший брат Тины, 18-летний Закари кунаком, уже придумал для племянницы прозвище.

"Зозо", - прокомментировал он пост Касселя.

Большая часть тропических лесов Амазонки находится в Бразилии, где в Касселя и Кунаки есть свой дом. Актер переехал в Рио-де-Жанейро после развода с Моникой Беллуччи.

Для Тины этот ребенок стала первой, а Венсан стал отцом в третий раз. Вместе с бывшей женой Моникой Беллуччи актер воспитывает 14-летнюю Деву и 8-летнюю Леони.

Венсан и Тина поженились 24 августа 2018.

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