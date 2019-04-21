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В Житомирской области на участке обнаружили ручки с исчезающими чернилами

В Житомирской области избиратель заметила, что в кабинке для голосования была ручка, в которой якобы исчезают чернила

Об этом сообщает ОПОРА.

Это произошло в городе Новоград-Волынский на участке №181319. Женщина поставила отметку на своей бумаге, а придя домой, чернила не было.

"Мы шли с соседкой голосовать, где-то около 12:00, я взяла свою ручку. Зашла в кабинку, у меня не было с собой, был билет, я на нем сделала пару отметок ручкой, которая была в кабинке. Просто так. Избирателей на участки больше не было. Пришла домой, достаю этот билет и я была шокирована, отметки не было. Был только след, такой вроде ручкой нажимаешь, не пишет, но цвета не было. Шел в 14:00 сосед голосовать, я его попросила, чтобы зашел во вторую кабинку и порисовал на бумаге, чтобы посмотреть, исчезнет ли чернило. Он вернулся, показывает, а там уже не тот цвет ручки и ничего не исчезает. Я не знаю, возможно, они поменяли ", - рассказала избиратель Светлана.

На участок вызвали полицию.

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