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В Запорожье избирателей на участки подвозят авто с зелеными лентами


фото: radiosvoboda.org
Комитет избирателей Украины зафиксировал факты подвоза избирателей на участки для голосования в Запорожье на автомобилях с зелеными лентами

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По информации наблюдателей организации, подвоз избирателей осуществляют автомобили с лентами зеленого цвета.

Как сообщил представитель КИУ в Запорожской области Роман Пятигорец, первые данные о таких случаях поступили в общественную организацию непосредственно от избирателя. Мужчина снял на видео, как человек, подвозивший избирателей, фотографирует их возле участка, и направил это видео вместе с другими данными на специальную электронную почту Комитета избирателей.

"Как мне сообщили, существует около 15 экипажей по городу Запорожье. На машинах есть зеленая лента. Подходят к людям и предлагают подвези на участок - подходят исключительно к людям пожилого возраста. Подвозят и затем делают фотоотчет. Не в камеру человек, которого сняли, говорил , что это проект "Зеленое такси", что подвозим людей-избирателей Зеленского. Говорит, я не вижу в этом никакого нарушения. Но подвоз избирателей ... Мы не знаем, что в тех авто: дают, не дают там деньги, проводят, не проводят агитацию. Мы сообщили об этом как о подвозе избирателей, чтобы потом реагировала Национальная полиция: если они увидят такое авто - остановят и допросят людей", - рассказал Пятигорец.

Сейчас представители КИУ обратились в полицию о предоставлении необходимой правовой оценки по данному факту.

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