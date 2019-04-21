В США началось голосование на выборах президента Украины
21 апреля, 2019, 16:16
В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Отмечается, что первыми открылись заграничный избирательный участок № 900089 в Вашингтоне и избирательный участок № 900090, который расположен в Нью-Йорке.
Завершать голосование в США во втором туре на выборах президента Украины будет избирательный участок в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 апреля, говорится в сообщении.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины. Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- В Австралии голосование во втором туре завершилось в 15:00 по киевскому времени. На единственный в стране участок пришли 99 избирателей, что на 26 граждан меньше, чем в первом туре.
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