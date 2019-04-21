В США началось голосование на выборах президента Украины

21 апреля, 2019, 16:16

В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что первыми открылись заграничный избирательный участок № 900089 в Вашингтоне и избирательный участок № 900090, который расположен в Нью-Йорке.

Завершать голосование в США во втором туре на выборах президента Украины будет избирательный участок в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 апреля, говорится в сообщении.