В штабе Зеленского рассказали, что будет с ПриватБанком после выборов
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам Александра Данилюка, вернуть ПриватБанк предыдущим владельцам юридически невозможно.
"Мне этот вопрос задавали несколько месяцев назад и я говорил, что это невозможно. Но многие эксперты в Украине, в частности на государственных должностях говорили, что это возможно, а сейчас все признали, что ПриватБанк вернуть прежним хозяевам юридически невозможно. И все руководители государства сейчас это подтвердили. Рад, что они ко мне прислушались ", - сказал Данилюк.
По его словам, государство обеспечит полную финансовую стабильность ПриватБанка.
"ПриватБанк - это государственный стабильный банк, и это главное. Клиенты не должны волноваться, государство обеспечит полную финансовую стабильность", - сказал Данилюк.
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- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
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