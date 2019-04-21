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В штабе Зеленского рассказали, что будет с ПриватБанком после выборов


фото: glavcom.ua
Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заверил, что ПриватБанк не может быть денационализирован

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Александра Данилюка, вернуть ПриватБанк предыдущим владельцам юридически невозможно.

"Мне этот вопрос задавали несколько месяцев назад и я говорил, что это невозможно. Но многие эксперты в Украине, в частности на государственных должностях говорили, что это возможно, а сейчас все признали, что ПриватБанк вернуть прежним хозяевам юридически невозможно. И все руководители государства сейчас это подтвердили. Рад, что они ко мне прислушались ", - сказал Данилюк.

По его словам, государство обеспечит полную финансовую стабильность ПриватБанка.

"ПриватБанк - это государственный стабильный банк, и это главное. Клиенты не должны волноваться, государство обеспечит полную финансовую стабильность", - сказал Данилюк.

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  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
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