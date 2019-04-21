В Киеве "Ланос" сбил людей на остановке
21 апреля, 2019, 21:45
В Святошинском районе столицы на проспекте Победы водитель Дэу Ланос, проезжая мимо остановки "ул. Невская", по неизвестным причинам не справился с управлением и выехал на остановку
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В это время на ней находились пассажиры, ожидавшие транспорта. Неуправляемое авто сбило двух мужчин около 40 лет, их госпитализировали в тяжелом состоянии - один из пострадавших без сознания.
В самом авто, кроме водителя, находилась его дочь, которая получила порезы. Что именно случилось и почему авто вылетело на остановку общественного транспорта, будет выяснять следствие.
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