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В Киеве произошло смертельное ДТП

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием пешехода, погибшего до приезда скорой

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Автомобиль Mercedes GL двигался по бульвару Перова от Керченской площади в направлении Дарнице, говорится в сообщении.

Отмечается, что перекресток с улицей Сулеймана Стальского водитель немецкого внедорожника проезжал на разрешающий сигнал светофора с разрешено скоростью. Вдруг из-под стоячих слева машин выскочил мужчина и побежал через дорогу.

По словам водителя, все произошло довольно неожиданно и он, хоть и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

От удара о капот пешеход отлетел вперед, с него слетели кроссовки. Врачи скорой помощи по приезду лишь констатировали смерть мужчины, говорится в сообщении.

Отмечается, что личность погибшего не установлена, на вид ему примерно 40-45 лет.

Стражи Эспрессо отмечают, что в левой полосе остался стоять незакрытый автомобиль Opel Astra Caravan. Полицейские предполагают, что, возможно, погибший пешеход - это и есть водитель Опеля. Так это или нет - установит следственно-оперативная группа прибытия которой ждут патрульные полицейские.

 

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