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В день выборов команда Зеленского продолжает незаконно агитировать в Facebook, - Честно

На странице "Команды Зеленского" в день выборов, 21 апреля, по состоянию на 12:35 зафиксировали 430 рекламных сообщений

Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на данные библиотеки Facebook-рекламы.

Отмечается, что большинство активных рекламных постов транслируются на конкретные города и призывают идти голосовать. Также публикации сопровождаются измененным избирательным лозунгом Зеленского "#зробимойогоразом".

Другая часть публикаций также призывает идти на выборы, "если не хотите, чтобы над вами издевались еще 5 лет".

 

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