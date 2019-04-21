В день выборов команда Зеленского продолжает незаконно агитировать в Facebook, - Честно

21 апреля, 2019, 16:30

На странице "Команды Зеленского" в день выборов, 21 апреля, по состоянию на 12:35 зафиксировали 430 рекламных сообщений

Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на данные библиотеки Facebook-рекламы.

Отмечается, что большинство активных рекламных постов транслируются на конкретные города и призывают идти голосовать. Также публикации сопровождаются измененным избирательным лозунгом Зеленского "#зробимойогоразом".

Другая часть публикаций также призывает идти на выборы, "если не хотите, чтобы над вами издевались еще 5 лет".