В день выборов команда Зеленского продолжает незаконно агитировать в Facebook, - Честно
21 апреля, 2019, 16:30
На странице "Команды Зеленского" в день выборов, 21 апреля, по состоянию на 12:35 зафиксировали 430 рекламных сообщений
Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на данные библиотеки Facebook-рекламы.
Отмечается, что большинство активных рекламных постов транслируются на конкретные города и призывают идти голосовать. Также публикации сопровождаются измененным избирательным лозунгом Зеленского "#зробимойогоразом".
Другая часть публикаций также призывает идти на выборы, "если не хотите, чтобы над вами издевались еще 5 лет".
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