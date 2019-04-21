В британском игровом центре дети нашли кокаин

21 апреля, 2019, 19:20

В британском городе Херн-Бей, графство Кент, дети нашли кокаин в игровом центре

Об этом сообщает портал News.com.au.

26-летняя Кэти Боуэлл (Katie Bowell) утверждает, что первый пакет с белым порошком обнаружила ее шестилетняя дочь. Женщина передала его менеджеру игрового центра, а затем вызвала полицию.

Второй пакет с наркотиками нашел сын ее знакомой, который играл в бассейне с шариками. "Он сказал нам: смотрите, что я нашел", - рассказала Боуэлл. - После этого он бросил его обратно в бассейн ". По ее словам, при ней этот пакет так и не достали. "Это дети, и они могли подумать, что это конфеты и начать есть", - отметила женщина, добавив, что это составляло бы значительную угрозу для детей.